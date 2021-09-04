Метшин призвал родителей жаловаться на школы, в которых заставляют покупать форму

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал родителей школьников жаловаться на те образовательные учреждения, в которых их принуждают к покупке формы. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте мэрии.



По его словам, единообразие формы имеет смысл, поскольку это один из элементов этики. Однако «никакое стремление к этике и эстетике не должно идти вразрез с возможностями людей, тем более в школе», — сказал мэр.

Соблюдение общих требований к форме мэр считает достаточным. А вот требовать единого производителя для всех — «это чересчур». По этому вопросу мэр собирается дать поручение Управлению образования.

Во время эфира Метшин призвал родителей присылать номера школ, в которых принуждают к покупке формы у определенного производителя. Родителям, по его словам, гарантируют полную анонимность.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Казани родителям в некоторых школах указывают конкретные места, в которых они должны купить ученикам форму. Юристы утверждают, что по закону школы вправе устанавливать требования к школьной форме. Указывать, где именно ее должны приобретать, — противозаконно.

Маргарита Головатенко