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Метшин призвал родителей жаловаться на школы, в которых заставляют покупать форму

08:20, 04.09.2021 1
Метшин призвал родителей жаловаться на школы, в которых заставляют покупать форму
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал родителей школьников жаловаться на те образовательные учреждения, в которых их принуждают к покупке формы. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте мэрии.

По его словам, единообразие формы имеет смысл, поскольку это один из элементов этики. Однако «никакое стремление к этике и эстетике не должно идти вразрез с возможностями людей, тем более в школе», — сказал мэр.

Соблюдение общих требований к форме мэр считает достаточным. А вот требовать единого производителя для всех — «это чересчур». По этому вопросу мэр собирается дать поручение Управлению образования.

Во время эфира Метшин призвал родителей присылать номера школ, в которых принуждают к покупке формы у определенного производителя. Родителям, по его словам, гарантируют полную анонимность.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Казани родителям в некоторых школах указывают конкретные места, в которых они должны купить ученикам форму. Юристы утверждают, что по закону школы вправе устанавливать требования к школьной форме. Указывать, где именно ее должны приобретать, — противозаконно.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:41
    в нашей школе требуется форма определённой расцветки, которую производит одна фабрика. со слов педагогов достаточно купить бант или галстук в этой расцветке. но отдельно их в продаже не видела. а пока нашла форму нужного размера на дочку, прошло 3 недели (была в листе ожидания) и цена выросла на 500 рублей....
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