Серийное производство Aurus Komendant запустят в следующем году
Внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года. Это произойдет накануне запуска серийного производства модели, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
— Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прям вот накануне, что называется, выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем, — приводит «РИА Новости» его слова.
Машину планировалось представить весной 2020 года на Московском автосалоне, но мероприятие перенесли из-за COVID-19.
Производство Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.
На ВЭФ-2021 планировалось представить Aurus, работающий на водородном топливе.
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