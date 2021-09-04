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Сборная России обыграла Кипр со счетом 2:0

20:55, 04.09.2021
Сборная России обыграла Кипр со счетом 2:0
Фото: vk.com/teamrussia

Сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе «ГСП Арена» в Никосии.

Российская команда одержала первую победу под руководством Валерия Карпина.

Голы в ворота киприотов забили Александр Ерохин (6-я минута), Рифат Жемалетдинов (54), обе голевые передачи отдал Федор Смолов.

1 сентября сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Тогда это был первый матч российской команды под руководством нового тренера.

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