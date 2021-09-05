Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
В итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио сбоная России заняла четвертое место, сообщает «Чемпионат».
У России 118 наград — 36 золотых медали, 33 серебряных и 49 бронзовых. Лидером в итоговом зачете Игр стал Китай (95-60-51), второе место заняла сборная Великобритании (41-38-44), третье место заняли американцы — (36-36-31).
Ранее на Играх в Лондоне в 2012 году Россия завоевала то же количество золотых наград.
1 сентября сборная России поднялась на вторую строку медального зачета Паралимпийских игр в Токио, опередив команду Великобритании.
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