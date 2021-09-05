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Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

08:11, 05.09.2021
Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады
Фото: vk.com/russianparalymp

В итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио сбоная России заняла четвертое место, сообщает «Чемпионат».

У России 118 наград — 36 золотых медали, 33 серебряных и 49 бронзовых. Лидером в итоговом зачете Игр стал Китай (95-60-51), второе место заняла сборная Великобритании (41-38-44), третье место заняли американцы — (36-36-31).

Ранее на Играх в Лондоне в 2012 году Россия завоевала то же количество золотых наград.

1 сентября сборная России поднялась на вторую строку медального зачета Паралимпийских игр в Токио, опередив команду Великобритании.

Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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