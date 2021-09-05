Бэйл раскритиковал качество газона на Центральном стадионе в Казани

В Казани поле на стадионе «Центральный», где проходил отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022 между командами Уэльса и Белоруссии, было неважного качества. Об этом заявил капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл.

— Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Белоруссии, — рассказал спортсмен журналистам.

Фото: rubin-kazan.ru (архив)

Бэйл заметил, что команда играла на плохих полях и раньше. Но сегодня это доставило футболистам неудобства вместе с дальним перелетом в Россию, передает «РИА Новости».



Сегодня сборная Уэльса обыграла сборную Белоруссии на матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 3:2. Все три гола забил Гарет Бэйл (5-я, 69-я и 90-я минуты).



На этой неделе комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадионы в Казани и Ростове-на-Дону. В столице Татарстана специалисты посетили два объекта — «Ак Барс Арена» и стадион «Центральный». На последнем комиссия положительно оценила качество газона. На «Ак Барс Арене» идут работы по реновации футбольного поля.



Татьяна Леухина