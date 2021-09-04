«Ак Барс» проиграл китайскому «Куньлуню» в Казани со счетом 3:4
Казанский «Ак Барс» проиграл со счетом 3:4 китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на «Татнефть Арене».
У казанцев голами отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Николай Коваленко (11) и Кирилл Панюков (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).
Следующий матч «Ак Барс» проведет завтра в Казани против нижегородского «Торпедо». Начало игры — в 17.00.
В четверг казанский «Ак Барс» обыграл хельсинкский «Йокерит» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.СпортХоккей Татарстан
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