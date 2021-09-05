Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей на Играх стран СНГ в Казани

Сборная России сегодня завоевала 16 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград на Играх Стран СНГ. Таким образом, Россия остается на первом месте в медальном зачете по итогам соревновательного дня.

В воскресенье разыгрывались медали в боксе и борьбе на поясах. В боксе «золото» получили Вячеслав Рогозин, Егор Колосков, Анатолий Попов, Родион Мытник, Мохдан Махаури, «серебро» — Артем Тамразян, Артем Назаров, Семен Степанов.

Фото: ciskazan2021.com / скриншот

У девушек золото на счету Ренаты Мингалимовой, Анастасии Кооль, Карины Коробовой, Дарьи Пановой, Валерии Нурутдиновой, Софьи Михеевой и Софьи Охотниковой, серебряными призерами стали Лия Патлай, Эвита Аверьянова, Кристина Галныкина, Елизавета Позднякова, Есения Никишина, бронзовыми — Екатерина Чернавина, Дарья Новинская, Екатерина Бирюкова, Зухро Умарбекова, Анастасия Панина, София Юлдашева.

В борьбе на поясах золотые медали забрали Зураб Макацария, серебряную награду — Замир Чомаев, бронзовыми медалистами стали Айдар Каримов, Данила Зубрилов, Ильнар Фархутдинов и Ильвар Хисматуллин. У девушек золотые медали завоевали Ольга Шугаева, Айгизя Мубаракшина и Ангелина Ментий, бронзовые — Камила Рафикова и Залина Исламова, пишет ТАСС.

Всего российские спортсмены завоевали 40 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Отдельно отметим, что 3 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» разыграли 10 комплектов наград в греко-римской борьбе. Пять золотых медалей забрали борцы из России, 3 первых места у спортсменов из Азербайджана, два золота у команды Белоруссии.

Второе место в медальном зачете — у Узбекистана (14 — 14 — 8), третье — у Казахстана — (6 — 12 — 27).

Вчера на территории деревни Универсиады прошла церемония открытия Игр Стран СНГ. Соревнования будут идти до 11 сентября.

Татьяна Леухина