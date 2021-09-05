В Гвинее мятежники арестовали президента страны

В Гвинее президента страны Альфу Конде задержала группа военных, устроивших госпереворот. Об этом сообщил в Twitter журналист maliactu.net Сега Дайария.

Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, приостановлении действия Конституции страны и закрытии границ. В соцсетях распространилось видео задержания Конде.

Думбуя заявил, что глава государства находится в безопасном месте. Также он объявил о том, занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его цель — объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

По данным Jeune Afrique, полковник Думбуя организовал переворот с помощью элитного подразделения спецназа, которое он возглавляет.



Конде возглавил страну в 2010 году. В 2020-м его переизбрали на третий срок. Он смог участвовать в выборах после изменения Конституции. Это спровоцировало массовые протесты в стране, которые подавили силы безопасности.

