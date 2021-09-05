Полиция прервала матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины остановили из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Встреча началась в 22:00 мск в Сан-Паулу.

Это связано с тем, что аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, играющих в Английской премьер-лиге, подозревают в том, что они пересекли границу страны с нарушениями. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин, однако вышеуказанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Brazil vs. Argentina has been interrupted after Brazilian health officials walked on the pitch to confront the four Argentine Premier League players—Martinez, Buendia, Romero and Lo Celso—who traveled from the UK in the last 14 days & didn't quarantine, breaking Brazilian rules. pic.twitter.com/NNkJC7tPQe — B/R Football (@brfootball) September 5, 2021

В итоге матч Бразилии и Аргентины завершен по решению судьи.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением в связи с инцидентом:

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле. Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам».