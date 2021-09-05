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Полиция прервала матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу

23:28, 05.09.2021
Полиция прервала матч между сборными Бразилии и Аргентины по футболу

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины остановили из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Встреча началась в 22:00 мск в Сан-Паулу.

Это связано с тем, что аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, играющих в Английской премьер-лиге, подозревают в том, что они пересекли границу страны с нарушениями. Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин, однако вышеуказанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

В итоге матч Бразилии и Аргентины завершен по решению судьи.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением в связи с инцидентом:

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле. Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам».

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