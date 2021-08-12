Главное о коронавирусе на 12 августа: «йота» не заразней «дельты», сено за прививку, вакцина-ряженка

В Набережных Челнах спасли целую семью

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 12 августа в республике зарегистрировано 24 532 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 668 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. Умерло за весь период 642 человека, из них двое — за последние сутки.

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,19%. Это один из наименьших показателей среди регионов России. Минимальный темп прироста заболевших COVID-19 зарегистрировали в Москве — 0,14%. В республике Алтай он составил 0,21%.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил скорость распространения йота-штамма коронавируса. Он заявил, что «йота» пока остается не более заразным, чем дельта-вариант, который распространен в России, США и других странах.

Фото: Максим Платонов

В КФУ изменили правила об обязательной вакцинации студентов. Администрация вуза объясняет это стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Для иностранных студентов продолжит действовать особый порядок, установленный Роспотребнадзором: не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19.



В Набережных Челнах медики спасли от коронавируса целую семью. Дочь с мамой и супругом положили в одну палату. Сложнее всего пришлось маме, у нее было диагностировано 72% поражения легких на фоне гипертонической болезни и хронического нарушения кровообращения. Также коронавирус тяжело перенес глава семьи.



В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались мужчина 1939 года рождения, женщина 1938 года рождения. В Татарстане за весь период от коронавируса скончались 642 человека.

Фото: Илья Репин

Новая съедобная вакцина

За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавируса, выздоровели 20 195 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 534 791 человека, а выздоровевших — до 5 828 972 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 808 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 168 049 человек.



За последние сутки проведено 482 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 248 798 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46,3 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ, обеспечив выплаты до ноября 2021 года.

В Санкт-Петербурге стартовали испытания первой съедобной вакцины-ряженки. Вакцина на основе молочнокислых бактерий подойдет для вакцинации детей и пенсионеров, так как она мягко воздействует и быстро выводит препарат из организма. Препарат сейчас испытывают на животных.

Фото kremlin.ru

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российская система здравоохранения готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью. По его мнению, за время пандемии система накопила опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров и перепрофилирования госпиталей.

Академик РАН Вадим Покровский призвал обновлять вакцины от COVID-19 из-за новых штаммов. Появление новых штаммом более чем вероятно, поэтому ученым стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса, сказал он.



В «Векторе» считают, что предпосылок к широкому распространению йота-штамма нет. Пока его выявили в 43 странах. В России пока не зарегистрировали ни одного случая заражения этой мутацией.



В России разработаны уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. Одна из технологий связана с термическим гелием. Он подчеркнул, что после внедрения новых методик специалисты получили стопроцентную выживаемость пациентов с COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer провести совместные испытания вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустерной инъекции. То есть после вакцинации Pfizer предложено использовать третью, дополнительную прививку препаратом «Спутник Лайт».

В Башкирии среди привившихся сельчан решили разыграть рулоны сена. Власти Аскинского района республики призывают привиться с 11 по 21 августа. Победителю вручат три рулона сена.

«Дельта» циркулирует в 142 странах

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 204 735 347 человек, 4 324 587 человек умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 190 342). На второй строчке — Индия (32 077 706), на третьей — Бразилия (20 245 085), на четвертой Россия (6 425 918, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 440 082).



Больше всего смертей зафиксировано в США (618 479). За ними следуют Бразилия (565 748), Индия (429 669), Мексика (246 203), Перу (197 146) и Россия (164 413).

Всемирная организация здравоохранения объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях. Речь идет о лекарствах артесунат, иматиниб и инфликсимаб, которые отобрала группа независимых экспертов. По их заключению, они потенциально снижают риск летального исхода у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

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По данным ВОЗ, число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса «дельта», выросло с 4 по 10 августа на семь и достигло 142. С 2 по 8 августа заболеваемость в мире увеличилась на 4%: выявили более 4,2 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. Число случаев с летальным исходом выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%, за 7 дней было зарегистрировано более 65 тысяч случаев смерти.



В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост COVID-19 за 3 месяца. Максимальный показатель заболеваемости был достигнут 16 апреля. Тогда в стране выявили 63 082 случая. После этого число заболевших начало постепенно уменьшаться.



Правительство Литвы одобрило ряд ограничений для не привитых от коронавируса людей, они вступят в силу с 13 сентября. Непривившиеся люди не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами. Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания.



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Ученые в Сингапуре считают, что коронавирус может активнее распространяется во время разговора. В исследовании говорится, что образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы, которые образуются во время кашля и чихания.

Более 2 тысяч жителей ФРГ зарегистрировались на повторную прививку после того, как узнали, что им могли вколоть физраствор вместо вакцины. Всего могли получить обычный физраствор около 8 557 человек.

Ольга Плешкова