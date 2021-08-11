В Набережных Челнах врачи спасли от коронавируса целую семью

В Набережных Челнах медики спасли от коронавируса целую семью. Об этом случае рассказали в «Инстаграм» Городской больницы №5.

За жизнь семьи Яранцевых боролись медики терапевтического отделения №3 во главе с заведующей и лечащим врачом Айгуль Фазыловой. Дочь с мамой и супругом положили в одну палату. Сложнее всего пришлось маме, у нее было диагностировано 72% поражения легких на фоне гипертонической болезни и хронического нарушения кровообращения. Также коронавирус тяжело перенес глава семьи, так как ранее у него было две операции на сердце и работала всего одна почка.

Сейчас все пациенты дома и собираются съездить на море.

Ранее в Португалии целая семья антипрививочников умерла от последствий коронавируса за неделю. Мать, отец и брат не прививались, так как испугались распространяемой антипрививочниками информации.

Ольга Плешкова