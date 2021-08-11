ВОЗ объявила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях. Речь идет о лекарствах артесунат, иматиниб и инфликсимаб.

ВОЗ заявила, что указанные препараты отобрала группа независимых экспертов. По их заключению, они потенциально снижают риск летального исхода у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что на сегодняшний день поиск наиболее эффективных и доступных терапевтических препаратов для заболевших COVID-19 — острая необходимость. По его мнению, ВОЗ играет в этом процессе ведущую роль.

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день артесунат применяется для лечения малярии в тяжелой форме, иматиниб — некоторых видов онкологии, инфликсимаб — заболеваний иммунной системы (болезнь Крона и ревматоидный артрит), пишет ТАСС.

На прошлой неделе Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран. ВОЗ считает, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19. В бедных странах полностью привито либо получили хотя бы одну дозу препарата гораздо меньше людей, чем в развитых.

Татьяна Демина