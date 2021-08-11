В Татарстане зарегистрирован один из наименьших темпов суточного прироста COVID-19
Суточный темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,19%. Это один из наименьших показателей среди регионов России.
Минимальный темп прироста заболевших COVID-19 зарегистрировали в Москве — 0,14%. В республике Алтай он составил 0,21%, следует из данных федерального оперштаба.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 августа в республике выявлено 24 482 заболевших COVID-19.
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