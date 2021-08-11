ВОЗ: число стран, в которых циркулирует штамм коронавируса «дельта», выросло за неделю со 135 до 142

Число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса «дельта», выросло с 4 по 10 августа на семь и достигло 142. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Со 2 по 8 августа заболеваемость в мире увеличилась на 4%: выявили более 4,2 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. Число случаев с летальным исходом выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%, за 7 дней было зарегистрировано более 65 тысяч случаев смерти, пишет ТАСС.

Ранее в Нью-Йорке выявили новый штамм — «йота». По данным ученых, его летальность достигает 82%, в особенности у людей старше 45 лет. В России пока нет подтвержденных случаев заражения новым штаммом.



Татьяна Леухина