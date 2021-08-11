В «Векторе» считают, что предпосылок к широкому распространению йота-штамма нет

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора считают, что предпосылок к широкому распространению йота-штамма коронавируса нет. Однако у ученых пока мало данных об этой мутации.



Наблюдение за штаммом «йота» ведется с ноября 2020 года. Его выявили в 43 странах. Большая часть случаев приходится на США. В России пока не зарегистрировали ни одного случая заражения этой мутацией, сообщили в «Векторе».

«Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами», — заявили специалисты центра, обратив внимание, что до сегодняшнего дня мутация не показывала значительного роста.

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый штамм коронавируса «йота» выявили в Нью-Йорке. По данным ученых, летальность его достигает 82%, в особенности у людей старше 45 лет, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv.

Татьяна Демина