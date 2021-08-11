Для студентов КФУ отменили требование об обязательной вакцинации или наличии ПЦР-теста

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ изменили правила об обязательной вакцинации студентов. Соответствующие письма начали приходить студентам на почту вуза.

«Информируем, что в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время не планируется установление дополнительных требований к обязательному наличию у студентов документов о вакцинации или иных медицинских документов для допуска в здания общежитий и в учебные корпуса Казанского федерального университета с 1 сентября 2021 года», — сообщается в тексте письма.

Для иностранных студентов продолжит действовать особый порядок, установленный Роспотребнадзором: не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19. При получении отрицательного результата нужно получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

Фото: скриншот / realnoevremya.ru

В течение 72 часов после въезда на территорию РФ иностранным студентам необходимо сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение будет проходить в онлайн-формате. Без повторного отрицательного теста иностранных студентов не допустят к очному обучению.

В конце июля в распоряжении «Реального времени» оказался приказ, в котором прописано, что все сотрудники и студенты Казанского федерального университета должны вакцинироваться от COVID-19 не позднее 25 августа этого года. Также было объявлено о внедрении пропускного режима в зданиях и учебных корпусах. На входе следовало предоставить следующие данные: результат теста анализа ПЦР на COVID-19 (отрицательный) (сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КФУ); сертификат о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку врача о медицинском отводе от вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев.



В пресс-службе вуза «Реальному времени» пояснили, что до 25 августа вуз должен обеспечить вакцинацию работников в соответствии с письмом замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко.



В воскресенье глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о том, что ведомство не требует от студентов вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это касается в том числе и иностранных студентов. В понедельник министр напомнил: Минобрнауки выступает против принудительной вакцинации студентов от COVID-19. А рекомендации ведомства предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации. Также замглавы министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев разъяснял, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие. Он предупредил, что к вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.



В Татарстане об обязательной вакцинации студентов и сотрудников объявляли, помимо КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, Казанская государственная ветеринарная академия.



Татьяна Леухина