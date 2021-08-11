В Турции зафиксировали максимальный суточный прирост COVID-19 за три месяца

В Турции суточный прирост выявленных случаев COVID-19 достиг 27 356. Это максимальный показатель с 4 мая.

За сутки скончались 128 человек. В Турции максимальный показатель заболеваемости был достигнут 16 апреля. Тогда в стране выявили 63 082 случая. После этого число заболевших начало постепенно уменьшаться. В июне — первой половине заболеваемость держалась на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стала вновь увеличиваться, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июля в турецком посольстве в Москве сообщили, что власти страны не планируют вводить никакие ограничения или ужесточать меры для российских туристов. Заявление было сделано после того, как глава Союза инфекционистов Мехмет Джейхан, призывал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.



Татьяна Леухина