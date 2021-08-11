В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От инфекции скончались мужчина 1939 года рождения, женщина 1938 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период от коронавируса скончались 642 человека.
За сутки коронавирус подтвердился у 46 татарстанцев. Общее число заболевших в республике достигло 24 482.
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