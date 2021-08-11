Правительство Литвы введет ряд ограничений для непривитых от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Правительство Литвы одобрило ряд ограничений для непривитых от коронавируса людей, они вступят в силу с 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Непривившиеся люди не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами. Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Отмечается, что хозяйственные субъекты могут ввести такие ограничения раньше.

В июле ограничительные меры, которые должны были ввести в Башкортостане в связи с распространением коронавируса, отменили, сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании. Напомним, Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности из-за накаленной эпидемиологической обстановки 18 июня. Хабиров требовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля.



Алексей Нечаев