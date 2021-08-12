Академик РАН призвал обновлять вакцины от COVID-19 из-за новых штаммов
Ученым необходимо следить за появлением новых штаммов коронавируса и вовремя обновлять вакцины. Такое мнение выразил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
— Возможно, стоит добавить какие-либо компоненты, связанные с новыми штаммами коронавируса, — приводит Газета.Ru его слова.
Обновлять вакцины необходимо, поскольку появление новых штаммом более чем вероятно.
Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупреждал о возможном появлении варианта коронавируса, который будет способен обходить защиту, созданную прививками.
Британские ученые уже отмечали, что для борьбы с распространением «дельта»-штамма COVID-19 могут понадобиться новые вакцины. Согласно их исследованиям, эффективность прививок против заражения упала до 49%, а против развития симптомов — до 59%. А вчера профессор, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, Эндрю Поллард выразил мнение, что из-за «дельта»-штамма мир не сможет достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19.
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