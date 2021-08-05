Главное о коронавирусе на 5 августа: мораторий на ревакцинацию, более 200 млн заболевших в мире
МакSим настроена на выписку
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 5 августа в республике зарегистрировали 24 181 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 427 человек, в том числе 36 за минувшие сутки. Умерли за весь период 623 человека.
- Певица МакSим, которая на этой неделе пришла в сознание после длительного нахождения в искусственной коме, «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Артистка уже способна самостоятельно сидеть на кровати. Ходить ей пока запрещают врачи. МакSим прописано специальное питание. Ей предстоят длительные терапевтические процедуры. О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.
- Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, что проходить вакцинацию нужно только будучи здоровым, не раньше чем через четыре недели после перенесенной инфекции. У человека не должно быть никаких воспалительных, аллергических процессов, а также обострения хронических заболеваний. Ризванов отметил, что нет никаких данных о долгосрочном вреде вакцин для организма.
- В Татарстане за вторник привились от коронавируса 10 230 человек. Всего в республике получили вакцину 847 058 человек.
Снижение случаев заражения в России
За последние сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 370 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 379 904 человекл, а выздоровевших — до 5 700 212 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 794 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 162 509 человек.
За последние сутки в России проведено более 489 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 258 236 человек.
- Согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%. У 79% привитых добровольцев и 11,6% получивших плацебо появились антитела спустя 42 дня после вакцинации «ЭпиВакКороной». Как подчеркнула заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности. Иммунологическая эффективность говорит о выработке специфических антител у привитых, а профилактическая — о защите привитых от заболевания.
- Команда российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рассказала о возникновении проблем с поставками второго компонента препарата. Их планируется полностью решить уже в этом месяце. Команда «Спутника V» объяснила, что временные трудности в поставками второго компонента возникли «в связи с введением новых мощностей». Решить проблему с задержками поставок намерены благодаря значительному увеличению мощностей по производству.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что в России наблюдается медленное снижение случаев заражения коронавирусом, ситуация стабилизируется. Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России на сегодняшний день меньше единицы. По словам Вуйнович, это хороший показатель.
- Количество заразившихся коронавирусом детей в детском лагере «Чайка» в Башкирии увеличилось до 45. Также инфекция диагностирована у одного из сотрудников учреждения. Прокуратура установила, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями. По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В адрес директора первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф» вынесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.
- Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее распространенные последствия COVID-19. Это усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.
- Минздрав России прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации для иностранных студентов, которые приедут в Россию на обучение, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ведомство занимается вопросом признания иностранной вакцины. Необходимо знать, какой из вакцин привит каждый из студентов. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие зарубежные препараты, чтобы пересекать границы РФ, должен решить Минздрав.
- Россия поставила за границу за пять месяцев этого года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года. С января по май 2021 года Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 год за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. В стоимостном выражении с начала 2021-го экспортные поставки увеличились в 31,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
- Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показывает безопасность в сочетании с препаратами компаний Astrazeneca, Moderna и Sinopharm. Исследование проводится в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Данные комбинированного применения получены по предварительным результатам слепого рандомизированного эксперимента.
- Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв.
Мораторий на ревакцинацию
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 200 242 092 человека, 4 256 850 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 330 873). На второй строчке — Индия (31 812 114), на третьей — Бразилия (20 026 533), на четвертой — Россия (6 274 006, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 272 189).
Больше всего смертей зафиксировано в США (614 785). За ними следуют Бразилия (559 607), Индия (426 290), Мексика (242 547), Перу (196 673) и Россия (159 032).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран. ВОЗ считает, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито либо получили хотя бы одну дозу препарата гораздо меньше людей, чем в развитых.
- Призыв ВОЗ ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября в США считают неверным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США могут «делать и то, и другое».
- Украина в связи с распространением коронавируса с четверга ужесточает правила въезда в страну и вводит обязательную самоизоляцию для граждан своей страны и иностранцев. Новые правила не распространяются только на тех, кто полностью привит вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которые получили хотя бы одну дозу вакцины и имеют соответствующий документ. Внимание будет уделяться лицам (независимо от гражданства), прибывшим из России или Индии и находившимся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель. Для них устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в каком случае.
- Китайские компании создали ультрафиолетовую лампу, которая позволяет с эффективностью 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные коронавирусом. Прибор был успешно испытан в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендован для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. По словам разработчиков, новинка работает гораздо эффективнее, чем обычные ртутные лампы. По данным издания, устройство потребляет сравнительно мало энергии и сможет проработать до 50 тыс. часов. Новая лампа также может уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.
- В Токио суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 5 тысяч человек. Это почти на тысячу случаев больше, чем днем ранее.
- Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины, заключили британские ученые. По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%. В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными. В исследовании приняли участие около 98 тысяч человек.
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