Главное о коронавирусе на 5 августа: мораторий на ревакцинацию, более 200 млн заболевших в мире

МакSим настроена на выписку



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 5 августа в республике зарегистрировали 24 181 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 427 человек, в том числе 36 за минувшие сутки. Умерли за весь период 623 человека.

Певица МакSим, которая на этой неделе пришла в сознание после длительного нахождения в искусственной коме, «чувствует себя по-боевому» и настроена на выписку из больницы. Артистка уже способна самостоятельно сидеть на кровати. Ходить ей пока запрещают врачи. МакSим прописано специальное питание. Ей предстоят длительные терапевтические процедуры. О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов рассказал, что проходить вакцинацию нужно только будучи здоровым, не раньше чем через четыре недели после перенесенной инфекции. У человека не должно быть никаких воспалительных, аллергических процессов, а также обострения хронических заболеваний. Ризванов отметил, что нет никаких данных о долгосрочном вреде вакцин для организма.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за вторник привились от коронавируса 10 230 человек. Всего в республике получили вакцину 847 058 человек.



Снижение случаев заражения в России

За последние сутки в России выявили 23 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 370 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 379 904 человекл, а выздоровевших — до 5 700 212 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 794 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 162 509 человек.



За последние сутки в России проведено более 489 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 258 236 человек.



Согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%. У 79% привитых добровольцев и 11,6% получивших плацебо появились антитела спустя 42 дня после вакцинации «ЭпиВакКороной». Как подчеркнула заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности. Иммунологическая эффективность говорит о выработке специфических антител у привитых, а профилактическая — о защите привитых от заболевания.

Фото: Максим Платонов

Команда российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рассказала о возникновении проблем с поставками второго компонента препарата. Их планируется полностью решить уже в этом месяце. Команда «Спутника V» объяснила, что временные трудности в поставками второго компонента возникли «в связи с введением новых мощностей». Решить проблему с задержками поставок намерены благодаря значительному увеличению мощностей по производству.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что в России наблюдается медленное снижение случаев заражения коронавирусом, ситуация стабилизируется. Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России на сегодняшний день меньше единицы. По словам Вуйнович, это хороший показатель.

Количество заразившихся коронавирусом детей в детском лагере «Чайка» в Башкирии увеличилось до 45. Также инфекция диагностирована у одного из сотрудников учреждения. Прокуратура установила, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями. По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В адрес директора первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф» вынесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.



Фото: Camps.guru

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее распространенные последствия COVID-19. Это усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.

Минздрав России прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации для иностранных студентов, которые приедут в Россию на обучение, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ведомство занимается вопросом признания иностранной вакцины. Необходимо знать, какой из вакцин привит каждый из студентов. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие зарубежные препараты, чтобы пересекать границы РФ, должен решить Минздрав.

Россия поставила за границу за пять месяцев этого года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года. С января по май 2021 года Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 год за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. В стоимостном выражении с начала 2021-го экспортные поставки увеличились в 31,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показывает безопасность в сочетании с препаратами компаний Astrazeneca, Moderna и Sinopharm. Исследование проводится в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Данные комбинированного применения получены по предварительным результатам слепого рандомизированного эксперимента.

Фото: Максим Платонов

Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв.

Мораторий на ревакцинацию

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 200 242 092 человека, 4 256 850 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 330 873). На второй строчке — Индия (31 812 114), на третьей — Бразилия (20 026 533), на четвертой — Россия (6 274 006, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 272 189).



Больше всего смертей зафиксировано в США (614 785). За ними следуют Бразилия (559 607), Индия (426 290), Мексика (242 547), Перу (196 673) и Россия (159 032).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран. ВОЗ считает, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В бедных странах полностью привито либо получили хотя бы одну дозу препарата гораздо меньше людей, чем в развитых.

Фото wikipedia.org

Призыв ВОЗ ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября в США считают неверным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в США могут «делать и то, и другое».

Украина в связи с распространением коронавируса с четверга ужесточает правила въезда в страну и вводит обязательную самоизоляцию для граждан своей страны и иностранцев. Новые правила не распространяются только на тех, кто полностью привит вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которые получили хотя бы одну дозу вакцины и имеют соответствующий документ. Внимание будет уделяться лицам (независимо от гражданства), прибывшим из России или Индии и находившимся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель. Для них устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в каком случае.

Китайские компании создали ультрафиолетовую лампу, которая позволяет с эффективностью 99,99% дезинфицировать предметы, зараженные коронавирусом. Прибор был успешно испытан в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний китайской провинции Хубэй и рекомендован для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. По словам разработчиков, новинка работает гораздо эффективнее, чем обычные ртутные лампы. По данным издания, устройство потребляет сравнительно мало энергии и сможет проработать до 50 тыс. часов. Новая лампа также может уничтожать и другие опасные бактерии, в том числе золотистый стафилококк.

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В Токио суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 5 тысяч человек. Это почти на тысячу случаев больше, чем днем ранее.

Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины, заключили британские ученые. По утверждению специалистов, эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%. В связи с этим они заключили, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными. В исследовании приняли участие около 98 тысяч человек.

Маргарита Головатенко