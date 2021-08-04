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В Татарстане за вчерашний день привились от коронавируса 10 230 человек

15:05, 04.08.2021
В Татарстане за вчерашний день привились от коронавируса 10 230 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за вчерашний день привились от коронавируса 10 230 человек. Всего в республике получили вакцину 847 058 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 639 629 человек.

Ранее Казанская ветеринарная академия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. Студенты должны сделать прививки от COVID-19 до 25 августа, сотрудники — до 16 сентября, следует из указа ректора вуза Рустама Равилова. Тех, кто не предъявит сертификат о вакцинации, в здание академии планируют не пускать.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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