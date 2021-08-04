Количество заразившихся коронавирусом детей в башкирском лагере увеличилось до 45

Количество заразившихся коронавирусом детей в детском лагере «Чайка» в Башкирии увеличилось до 45. Также инфекция диагностирована у одного из сотрудников учреждения, сообщили в прокуратуре республики.

Надзорное ведомство установило, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями. По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Кроме того, прокуратура внесла в адрес директора первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф» представление с требованием устранить допущенные нарушения», — говорится в сообщении ведомства.



Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников. Ведомство указывает, что все заболевшие, а также контактировавшие с ними дети и взрослые были вывезены из лагеря, им назначено лечение. Территория и помещения продезинфицированы.

Напомним, что вчера сообщалось, что в детском оздоровительном лагере в Башкирии у шести детей и пяти взрослых диагностировали COVID-19.



Ольга Плешкова