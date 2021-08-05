В США не поддержали призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию

Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября в США считают неверным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что следует ввести временный мораторий на бустерные прививки, поскольку в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам. В бедных странах полностью привито либо получили хотя бы одну дозу препарата гораздо меньше людей, чем в развитых.

«Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое», — приводит слова Псаки «РИА Новости».

В ВОЗ предполагали, что мораторий будет нужно продлить и далее, чтобы до конца года привить достаточно людей в мире.

Фото: realnoevremya.ru

В июле в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Она проводится препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Маргарита Головатенко