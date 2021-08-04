Минздрав РФ решает вопрос признания зарубежных сертификатов вакцинации иностранных студентов

Фото: пресс-служба КФУ

Минздрав России прорабатывает вопрос признания зарубежных сертификатов о вакцинации для иностранных студентов, которые приедут в Россию на обучение. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, ведомство занимается вопросом признания иностранной вакцины. Необходимо знать, какой из вакцин привит каждый из студентов.

«Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав», — приводит слова Примакова ТАСС.

Вчера Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.



Ольга Плешкова