«Спутник Лайт» показал безопасность в сочетании с вакцинами Astrazeneca, Moderna и Sinopharm
Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показывает безопасность в сочетании с препаратами компаний Astrazeneca, Moderna и Sinopharm. Исследование проводится в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
Данные комбинированного применения получены по предварительным результатам слепого рандомизированного эксперимента, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — заявили в РФПИ. Вакцинация «Спутником Лайт» не вызывает серьезных побочных эффектов, пишет RT.
Напомним, «Спутник Лайт» зарегистрировали в России в начале мая этого года. Она стала четвертой отечественной вакциной от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко тогда заявил, что «Спутник Лайт» будет применяться для вакцинации тех, кто переболел коронавирусом более полугода назад и у кого снизилось количество антител.
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