Иммунологическая эффективность «ЭпиВакКороны» составила 79%

Согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%, сообщают «Известия».



У 79% привитых добровольцев и 11,6% получивших плацебо появились антитела спустя 42 дня после вакцинации «ЭпиВакКороной». Как подчеркнула заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих, это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности. Иммунологическая эффективность говорит о выработке специфических антител у привитых, а профилактическая — о защите привитых от заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

В исследовании эффективности и безопасности вакцины приняли участие 2 999 добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII-IV фазы). В испытаниях должны были участвовать 3 тысячи человек, но один участник выбыл из испытаний. 2 253 человека вакцинировали «ЭпиВакКороной, 746 получили плацебо.

Более миллиона россиян прошли полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной». После вакцинации этим препаратом коронавирусом заболели лишь 0,5%. Вакцина поставляется во все регионы России. В настоящее время произведено уже более 4 млн доз этой вакцины.

Маргарита Головатенко