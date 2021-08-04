Проблемы с задержками поставок второго компонента «Спутника V» планируется решить в этом месяце

Фото: Максим Платонов (архив)

Команда российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рассказала о возникновении проблем с поставками второго компонента препарата. Их планируется полностью решить уже в этом месяце.

Команда «Спутника V» объяснила, что временные трудности в поставками второго компонента возникли «в связи с введением новых мощностей». Решить проблему с задержками поставок намерены «благодаря значительному увеличению мощностей по производству», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном twitter-аккаунте вакцины.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что полный цикл вакцинации от коронавируса «Спутником V» прошли около 20 млн россиян.



Татьяна Демина