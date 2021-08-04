Новости общества

22:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ фиксирует медленное снижение случаев заражения СOVID-19 в России

21:55, 04.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ фиксирует медленное снижение случаев заражения СOVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России наблюдается медленное снижение случаев заражения коронавирусом, ситуация стабилизируется. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут», — обратила внимание эксперт в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России на сегодняшний день меньше 1. По словам Вуйнович, это хороший показатель.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 6 356 784 человека, выздоровели 5 679 842 пациента. Умерли от COVID-19 уже 161 715 россиян.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также