ВОЗ фиксирует медленное снижение случаев заражения СOVID-19 в России

В России наблюдается медленное снижение случаев заражения коронавирусом, ситуация стабилизируется. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут», — обратила внимание эксперт в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Репродуктивный номер, показывающий активность эпидемии, в России на сегодняшний день меньше 1. По словам Вуйнович, это хороший показатель.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 6 356 784 человека, выздоровели 5 679 842 пациента. Умерли от COVID-19 уже 161 715 россиян.

Татьяна Демина