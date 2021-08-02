Главное за выходные: петиция в поддержку Доронина, гуляющие по карнизу многоэтажки дети и новые победы на ОИ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 2 августа:
- На установку оборудования тревожной сигнализации (радиокнопки большой дальности) в школах и детских садах Казани направят более 3 млн рублей. В списке 96 казанских школ и детских садов, в которых требуется установить по одной радиокнопке большой дальности. Работы необходимо выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.
- В Казани на улице Абсалямова дети ходили по выступам на фасадной части многоэтажного дома. После появившегося видеоролика сотрудники ОП №17 «Ямашевский» проводят проверку. На место выезжали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Дети не пострадали.
- На Олимпийских играх в Токио катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту. Это произошло впервые в истории Олимпиады. Они преодолели планку на высоте 2,37 метра. Судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место, так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток.
- Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале Олимпиады. В финале они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева — 44-й наградой российских спортсменов на Играх.
— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 1, 2021
Елена Веснина и Аслан Карацев серебряные призёры Олимпийских Игр#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/93hibeOSkR
- Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах. Они уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
- Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио. Спортсменка набрала 14,833 балла. Золотую медаль выиграла бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500).
- Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде. Он принес стране 40-ю медаль. В финальном матче Хачанов проиграл спортсмену Германии Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.
- Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио. Он соревновался в весовой категории до 69 кг. В полуфинале российский спортсмен проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей (0:5). Замковой принес России на Олимпиаде 39-ю медаль.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов с 1 августа находится в отпуске. На время отпуска исполнение обязанностей президента возложено на премьер-министра РТ Алексея Песошина.
- Татарстанец Ирек Ризаев выступил в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио. Он стал шестым. Результат лучшей попытки спортсмена составил 82,40 балла.
- Российский боксер Имам Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио. В полуфинале турнира в весовой категории до 81 кг он проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру. В первом круге россиянин победил марокканца Ассагира Мохамеда. Затем он одолел казахстанского боксера Бекзада Нурдаулетова, получив в поединке сильное рассечение головы.
- Российские спортсменки стали призерами Олимпийских игр — 2020 в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Юлия Зыкова завоевала серебро (461,9 балла), Юлия Каримова — бронзу (450,3 балла). Спортсменки принесли сборной России 35-ю и 36-ю медаль на Играх в Токио. Золото в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров с олимпийским рекордом досталось Нине Кристен из Швейцарии. Она набрала 463,9 балла.
- В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ. Высокая пожарная опасность лесов (4 класс) ожидается на территории Татарстана с 2 по 5 августа.
- На сайте Change.org появилась петиция в поддержку арестованного сооснователя инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Люди просят прекратить его «незаконное преследование» и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде. «Просим дать возможность Кириллу Доронину продолжить свою деятельность по осуществлению выплат инвесторам, чтобы смогли вернуть свои вложенные криптовалюты».
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу и подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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