Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио. Он соревновался в весовой категории до 69 кг.
В полуфинале российский спортсмен проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей (0:5). Замковой принес России на Олимпиаде 39-ю медаль.
Сегодня бронзовую медаль на Олимпийских играх получил и российский боксер Имам Хатаев. В полуфинале турнира в весовой категории до 81 кг он проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру.
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