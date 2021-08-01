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Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

12:32, 01.08.2021
Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Фото: vk.com/olympic_russia

Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио. Он соревновался в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале российский спортсмен проиграл кубинцу Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей (0:5). Замковой принес России на Олимпиаде 39-ю медаль.

Сегодня бронзовую медаль на Олимпийских играх получил и российский боксер Имам Хатаев. В полуфинале турнира в весовой категории до 81 кг он проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру.

Татьяна Демина
Спорт
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