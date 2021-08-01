Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в финале Олимпиады
Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале Олимпиады. В финале они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева — 44-й наградой российских спортсменов на Играх.
— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 1, 2021
Елена Веснина и Аслан Карацев серебряные призёры Олимпийских Игр#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/93hibeOSkR
Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде. Он принес стране 40-ю медаль.
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