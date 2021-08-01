Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в финале Олимпиады

Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в финале Олимпиады. В финале они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева — 44-й наградой российских спортсменов на Играх.

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде. Он принес стране 40-ю медаль.

Алексей Нечаев