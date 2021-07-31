Новости общества

15:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин пообещал Эрдогану помощь в тушении пожаров

14:18, 31.07.2021
Путин пообещал Эрдогану помощь в тушении пожаров
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу, 31 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались «актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества». Президенты позитивно оценили прошедшее накануне заседание двусторонней Межправительственной комиссии.

Несколько дней назад в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также