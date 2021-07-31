Путин пообещал Эрдогану помощь в тушении пожаров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу, 31 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», — говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждались «актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества». Президенты позитивно оценили прошедшее накануне заседание двусторонней Межправительственной комиссии.
Несколько дней назад в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара. Отели предоставят туристам альтернативные варианты размещения при возникновении необходимости, заявили в Федерации отельеров Турции.
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