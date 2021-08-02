В Казани полиция проводит проверку после ролика о детях, ходящих по карнизу многоэтажки

Фото: кадр видео

После появившегося в социальных сетях видеоролика, на кадрах которого дети гуляют по выступам на фасаде многоэтажного дома на улице Абсалямова, сотрудники ОП №17 «Ямашевский» проводят проверку.



На место выезжали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Дети не пострадали.

Видеоролик появился в сети вчера вечером. Дети ходили по карнизу вдоль окон и балконов.

Маргарита Головатенко