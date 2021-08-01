Сразу два спортсмена завоевали золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио

На Олимпийских играх в Токио катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту. Это произошло впервые в истории Олимпиады.

Они преодолели планку на высоте 2,37 метра. Судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место, так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток.



pic.twitter.com/7jMh3Vh9li — H A M Z A (@HamzaRMFC) August 1, 2021

Белорус Максим Недосеков повторил свой лучший результат в сезоне (2,37 м) и стал бронзовым призером на дебютных для себя Олимпийских играх. Он использовал большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.

Алексей Нечаев