Сразу два спортсмена завоевали золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио
На Олимпийских играх в Токио катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту. Это произошло впервые в истории Олимпиады.
Они преодолели планку на высоте 2,37 метра. Судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место, так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток.
August 1, 2021
Белорус Максим Недосеков повторил свой лучший результат в сезоне (2,37 м) и стал бронзовым призером на дебютных для себя Олимпийских играх. Он использовал большее количество попыток. Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.
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