Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях

Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах. Они уступили французам со счетом 28:45.



Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Спортсмены из РФ вышли в финал командного турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио, победив команду США. Встреча закончилась со счетом 45:41.

Алексей Нечаев