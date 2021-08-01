Новости спорта

15:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях

15:02, 01.08.2021
Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях
Фото: vk.com/olympic_russia

Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах. Они уступили французам со счетом 28:45.

Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Спортсмены из РФ вышли в финал командного турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио, победив команду США. Встреча закончилась со счетом 45:41.

Алексей Нечаев
СпортОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также