Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио. Спортсменка набрала 14,833 балла.
Золотую медаль выиграла бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500).
Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде.
Алексей НечаевСпортОбщество
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