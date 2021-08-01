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Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

14:22, 01.08.2021

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль на разновысоких брусьях в финале Олимпиады в Токио. Спортсменка набрала 14,833 балла.

Золотую медаль выиграла бельгийка Нина Дерваль (15,200), третьей стала американка Суниса Ли (14,500).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр — 2020 в Токио в одиночном разряде.

Алексей Нечаев
СпортОбщество
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