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Россиянки завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров

10:57, 31.07.2021
Россиянки завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров
Фото: vk.com/olympic_russia

Российские спортсменки стали призерами Олимпийских Игр — 2020 в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

Юлия Зыкова завоевала серебро (461,9 балла), Юлия Каримова — бронзу (450,3 балла). Спортсменки принесли сборной России 35-ю и 36-ю медаль на Играх в Токио.

Золото в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров с олимпийским рекордом досталось Нине Кристен из Швейцарии. Она набрала 463,9 балла.

Татьяна Демина
Спорт
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