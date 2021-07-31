Россиянки завоевали серебро и бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров
Российские спортсменки стали призерами Олимпийских Игр — 2020 в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.
Юлия Зыкова завоевала серебро (461,9 балла), Юлия Каримова — бронзу (450,3 балла). Спортсменки принесли сборной России 35-ю и 36-ю медаль на Играх в Токио.
Золото в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров с олимпийским рекордом досталось Нине Кристен из Швейцарии. Она набрала 463,9 балла.
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