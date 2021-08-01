В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.
Высокая пожарная опасность лесов (4 класс) ожидается на территории Татарстана со 2 по 5 августа.
В последний раз штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов действовало в Татарстане с 17 по 21 июля. Впервые в этом году его объявили с 11 мая.
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