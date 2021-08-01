На установку тревожной сигнализации в школах и детсадах Казани направят более 3 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На установку оборудования тревожной сигнализации (радиокнопки большой дальности) в школах и детских садах Казани направят более 3 млн рублей. Тендер на монтаж оборудования опубликован на портале госзакупок.

В списке 96 казанских школ и детских садов, в которых требуется установить по одной радиокнопке большой дальности. Работы необходимо выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подать заявку на участие в тендере можно до 9 августа. Аукцион в электронной форме проведут 11 августа.

В начале июля уже проводился тендер на монтаж кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях Казани. На это выделили 5,3 млн рублей.

Напомним, из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, дополнительно выделили 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей. Работа в этом направлении ведется после происшествия в гимназии №175, где в результате вооруженного нападения погибли семь школьников и два учителя.

Для выполнения всех требований безопасности в образовательных учреждениях города и устранения замечаний на сегодняшний день требуется более 1 млрд 374 млн рублей. Все существующие недочеты власти Казани планируют устранить до 15 августа.



Татьяна Демина