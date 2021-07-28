Главное о коронавирусе на 28 июля: еще два-три года пандемии, коллективный иммунитет в Чечне

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 783 685 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19. Всего на 28 июля в республике зарегистрирован 23 771 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 116 человек, в том числе 36 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 602 человека.

С января по май 2021 года был повышенный спрос на медицинский персонал в Татарстане из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»). Особенно высокий спрос на медицинских работников сервис зафиксировал в июне на фоне очередного роста заболеваемости коронавирусом. В июне по сравнению с маем вакансий стало больше на 55,3% для врачей и на 56,1% для среднего и младшего медицинского персонала.



В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от инфекции в республике за весь период достигло 602, сообщили в Минздраве РТ.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 783 685 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 555 268 жителей республики. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Коллективный иммунитет в Чечне

За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 579 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 195 232 человек, а выздоровевших — до 5 547 529 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 798 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 156 178 человек.



За последние сутки в России проведено более 408 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 228 980 человек.

В России на сегодняшний день «не столь высокие темпы вакцинации», чтобы справиться с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Фото mzchr.ru

В Чечне уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 60%, прививку от инфекции сделали 568 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Он отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации ближе к осени.



Матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Арсеналом» и казанским «Рубином» в Туле смогут посетить не более 1 000 болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте тульского клуба. Преимущество при допуске на стадион получат те зрители, которые оформили абонемент на матчи команды. Ограничения на посещение мероприятия установлены местным Роспотребнадзором из-за угрозы распространения коронавируса.



Разрешения на полеты на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Каир — запросили девять авиакомпаний, следует из материалов на сайте Росавиации. Допуски запросили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

Фото: Максим Платонов

Учебный год в Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова начнется в смешанном формате, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Он отметил, что масштаб очного обучения в университете будет зависеть от результатов вакцинации от коронавируса.

На официальном сайте Русской православной церкви сообщается, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом.

В Японии исключают отмену Олимпийских игр

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 195 332 691 человек, 4 177 436 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 603 997). На второй строчке — Индия (31 484 605), на третьей — Бразилия (19 749 073), на четвертой — Россия (6 094 379, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 088 930).



Больше всего смертей зафиксировано в США (611 288). За ними следуют Бразилия (551 835), Индия (422 022), Мексика (239 079), Перу (195 890) и Россия (152 836).

Европейский союз достиг своей цели, вакцинировав к концу июля от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Власти Японии исключают вероятность отмены Олимпийских игр в Токио, несмотря на резкий рост числа заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Фото instagram.com/suga.yoshihide

Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского диппредставительства в Москве. «Правительство Венгрии разрешит въезд граждан России в Венгрию, если у человека есть соответствующее свидетельство о вакцинации против СОVID-19. В этом случае граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений, без обязательного карантина и ПЦР при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — указано в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга, сказано на сайте организации. Из ранее предоставленных организацией данных следует, что впервые AT.1 был зафиксирован в России в январе этого года, а внесли его в список 9 июня.

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить дельта-штамм. Об этом заявила руководитель данной организации Рошель Валенски. Она отметила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть.



Фото: igor.matovic.7 / Facebook

Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович получил первую прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

2 112 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения. Местные СМИ отмечают, что это наиболее высокий показатель с марта, 10% инфицированных недавно вернулись из-за границы.

Алексей Нечаев