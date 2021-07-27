Власти Японии исключили возможную отмену Олимпийских игр-2020
Власти Японии исключают вероятность отмены Олимпийских игр-2020 в Токио, несмотря на резкий рост числа заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
«Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются», — ответил глава японского правительства.
При этом Суга попросил жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть соревнования по телевизору.
Отметим, что сегодня в Японии был установлен антирекорд по числу суточного количества зараженных коронавирусом в Токио — 2 848 человек.
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