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Власти Японии исключили возможную отмену Олимпийских игр-2020

14:42, 27.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Японии исключили возможную отмену Олимпийских игр-2020
Фото: olympics.com

Власти Японии исключают вероятность отмены Олимпийских игр-2020 в Токио, несмотря на резкий рост числа заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

«Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются», — ответил глава японского правительства.

При этом Суга попросил жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости и смотреть соревнования по телевизору.

Отметим, что сегодня в Японии был установлен антирекорд по числу суточного количества зараженных коронавирусом в Токио — 2 848 человек.

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