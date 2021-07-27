В Татарстане количество смертей от COVID-19 превысило 600

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от инфекции в республике за весь период достигло 602, сообщили в Минздраве РТ.

От инфекции скончались двое мужчин 1934 и 1944 года рождения, женщина 1954 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За минувшие сутки в республике выявили 49 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 724 случая коронавируса.

