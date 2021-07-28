В Татарстане на фоне пандемии повысился спрос на врачей, средний и младший медперсонал

С января по май 2021 года аналитики сервиса SuperJob видели повышенный спрос на медицинский персонал в Татарстане из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании компании (есть в распоряжении «Реального времени»).

Особенно высокий спрос на медицинских работников сервис зафиксировал в июне на фоне очередного роста заболеваемости коронавирусом. В июне по сравнению с маем вакансий стало больше на 55,3% — для врачей и на 56,1% — для среднего и младшего медицинского персонала. При этом предыдущие годы сезонные колебания спроса (июнь к маю) не превышали 11%.



Самые высокие зарплаты в Татарстане были у разработчиков. В Казани, например, зарплата программиста Java, iOS- и Android-разработчиков достигает 170 тысяч рублей, у Golang-разработчика — 160 тысяч рублей, у программистов C++ и C# — 150 тысяч рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в столице Татарстана спрос на курьеров за год вырос в 3,2 раза, а среднее зарплатное предложение — в два раза. В допандемийное время в основном требовались пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, сейчас же наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за границы населенного пункта: в другие города, деревни и дачные поселки.



За год количество вакансий в сфере строительства в Татарстане выросло на 240%, а количество резюме соискателей не изменилось. А в сфере туризма и гостиничном бизнесе число вакансий в республике ниже, чем в «доковидный» период. За первое полугодие 2021 года вакансий в сфере общепита стало в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

Ранее «Реальное время» публиковало график самых высокооплачиваемых вакансии за июнь в Казани.

Татьяна Леухина