Кремль: Россия не может справиться с коронавирусом из-за слабых темпов вакцинации

В России на сегодняшний день «не столь высокие темпы вакцинации», чтобы справиться с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — цитирует представителя московского Кремля ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за минувшие сутки подтвердились 23 032 новых случая COVID-19, вылечились 20 116 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 172 812 человек, а выздоровевших — до 5 526 950 человек.

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Татьяна Демина