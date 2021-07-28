Допуск Росавиации на полеты в Египет запросили девять авиакомпаний — планируются вылеты из Казани

Фото: Максим Платонов

Разрешения на полеты на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Каир — запросили девять авиакомпаний, следует из материалов на сайте Росавиации.

Допуски запросили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». Они планируют совершать вылеты из Москвы, Калининграда, Самары, Тюмени, Челябинска, Омска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и других городов.

Фото: Максим Платонов

Россия восстанавливает авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Нечаев