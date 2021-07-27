В Чечне сообщили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19

В Чечне уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 60%, прививку от инфекции сделали 568 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано, приводит ТАСС данные.

Фото: wikimedia.org

Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации ближе к осени. При этом вакцинация должна проводиться в таких же темпах, чтобы эпидемиологический статус оставался на этом же уровне, передает «РИА Новости».

За минувшие сутки в Чечне выявили 127 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровел 31 пациент, 10 человек умерли. Общее число заболевших в регионе достигло 15 469. За весь период от COVID-19 в Чеченской Республике вылечился 12 891 человек, 293 умерли.

Сегодня стало известно, что в Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих, представителей СМИ и других категорий граждан.

