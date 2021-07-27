В Чечне сообщили о достижении коллективного иммунитета к COVID-19
В Чечне уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 60%, прививку от инфекции сделали 568 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано, приводит ТАСС данные.
Сулейманов отметил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации ближе к осени. При этом вакцинация должна проводиться в таких же темпах, чтобы эпидемиологический статус оставался на этом же уровне, передает «РИА Новости».
За минувшие сутки в Чечне выявили 127 новых случаев COVID-19. За сутки выздоровел 31 пациент, 10 человек умерли. Общее число заболевших в регионе достигло 15 469. За весь период от COVID-19 в Чеченской Республике вылечился 12 891 человек, 293 умерли.
Сегодня стало известно, что в Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих, представителей СМИ и других категорий граждан.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым