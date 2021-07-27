На матч «Рубина» против «Арсенала» в Туле будет допущено до тысячи зрителей

Матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Арсеналом» и казанским «Рубином» в Туле смогут посетить не более 1000 болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте тульского клуба.

Преимущество при допуске на стадион получат те зрители, которые оформили абонемент на матчи команды.

Ограничения на посещение мероприятия установлены местным Роспотребнадзором из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча в Туле пройдет 30 июля, игра начнется в 19.00 по мск.

Напомним, в 1-м туре РПЛ казанский «Рубин» обыграл дома московский «Спартак». Подробнее о победе казанцев можно почитать в материале «Реального времени».