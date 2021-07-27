Евросоюз сообщил о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения

Фото: Максим Платонов

Европейский союз достиг своей цели, вакцинировав к концу июля от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели», — отметила политик.

Фото: Максим Платонов

По ее словам, 57% взрослого населения Евросоюза уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Несколько дней назад Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков 12—17 лет. Об этом заявил лекарственный регулятор.

Алексей Нечаев