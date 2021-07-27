ВОЗ исключила «российский» штамм коронавируса из списка для наблюдения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила российский штамм коронавируса из списка мониторинга, сказано на сайте организации.

Из ранее предоставленных организацией данных следует, что впервые AT.1 был зафиксирован в России в январе этого года, а внесли его в список 9 июня.

У штамма не было собственного обозначения буквой греческого алфавита, которую получают штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес или вызывающих опасения.

Фото: realnoevremya.ru

Среди других вариантов, на которые обращают внимание специалисты: мутации коронавируса, выявленные в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

В мае генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предупредил россиян о циркуляции на территории страны «десятков тысяч разных штаммов коронавируса».



Маргарита Головатенко